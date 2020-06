Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix zaangażuje się w produkcję sequela "Uciekających kurczaków" 0

20 lat po premierze kultowej dzisiaj animacji zatytułowanej Uciekające kurczaki, Aardman Animation Studios potwierdziło produkcję kontynuacji. W realizację filmu zaangażowany będzie również Netflix, który zajmie się światową dystrybucji filmu animowanego (z wyjątkiem Chin).

O planach związanych z wyprodukowaniem "Uciekających kurczaków 2" mówiło się od dawna, jednak dopiero w trakcie cyfrowego panelu Annecy Making Of informacja została potwierdzona. Bardzo ważnym newsem w kontekście powstania filmu jest również zaangażowanie się do przedsięwzięcia amerykańskiego giganta streamingowego. Przeniesienie praw dystrybucyjnych do Netflixa było możliwe dzięki zawarciu porozumienia z firmami Studiocanal (finansowała, dystrybuowała i sprzedawała produkcje Aardman Animation Studios od 2015 roku) i Pathé.

Dyskutowaliśmy o tym wiele razy na przestrzeni lat i wpadaliśmy na różne pomysły, ale nigdy nie znaleźliśmy takiego, który tak bardzo nam się podobał. No, ale zawsze mieliśmy coś w naszych głowach. Teraz mamy idealną historię, a relacja z Netflix również jest doskonała, ponieważ szanują filmowych twórców i są dla nich przyjaźnie nastawieni. Czuję, że teraz możemy stworzyć kontynuację "Kurzaków" jaką chcemy i na jakiej nam zależy.

wyjawił Peter Lord, współreżyser pierwszej części

Warto odnotować, że pomimo upływu lat Uciekające kurczaki nadal pozostają najbardziej dochodową animacją poklatkową w historii kina. Reżyserami tej kultowej animacji byli wspomniany powyżej Peter Lord i Nick Park. Prace nad sequelem mają wystartować w przyszłym roku, a reżyserować będzie Sam Fell – twórca nominowanego do Oscara ParaNormana i Wpuszczonego w kanał.

Prawda jest taka, że pracowaliśmy nad scenariuszem od dłuższego czasu – powiedział Sam Fell. W kontynuacji ponownie spotkamy się z Rockym i Ginger, którzy aktualnie mieszkają w kurczakowym raju bez ludzi, gdzie z jajka wykluwa się ich córka – Molly. Młoda kurka szybko rośnie i chce poznawać świat, wydaje się być za mała na tę bezpieczną wyspę. Niestety zbliża się wielkie niebezpieczeństwo, a Ginger i Rocky muszą przegrupować siły i ponownie stanąć do boju o ciężko zdobytą wolność.

Źrodło: Variety