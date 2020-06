Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Colin Trevorrow obierze kurs na Atlantydę - reżyser "Jurassic World" kręci nowy film 0

Universal Pictures ponownie połączy siły z reżyserem Colinem Trevorrowem. Filmowiec nakręci nowe widowisko, w którym bohaterowie odbędą podróż do mitycznej krainy zwanej Atlantydą.

Jak potwierdza portal Deadline, reżyser Colin Trevorrow nie tylko będzie pełnił funkcję reżysera, ale również producenta – w projekt zaangażowana została jego firma Metronome Film Co. Produkcja opisywana jest, jako thriller, jednak ma to być zgoła inna opowieść o zaginionym mieście, jaką do tej pory znaliśmy.

W przeciwieństwie do poprzednich inkarnacji mitycznego miasta, jako podwodnego królestwa, wizja Colina Trevorrowa przedstawia Atlantydę, jako zagubiony kontynent, gdzieś na Oceanie Spokojnym pomiędzy Afryką, Indiami, a Oceanią. Miejsce to zamieszkiwane jest przez wielokulturową cywilizację z własną zaawansowaną technologią.

Więcej detali dotyczących tego projektu niestety nie posiadamy. Scenariusz napisał Dante Harper, który pracował również przy tworzeniu skryptów do takich filmów, jak Na skraju jutra, Obcy: Przymierze i Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Oryginalny pomysł na film pochodzi natomiast od samego Colina Trevorrowa i Matta Charmana.

Mówi się, że Trevorrow i jego ekipa wkrótce rozpoczną produkcję kolejnego filmu z serii "Jurassic World" w Wielkiej Brytanii, więc prawdopodobnie minie trochę czasu, zanim filmowiec wejdzie na plan "Atlantydy". Będziemy Was informować na bieżąco, ponieważ projekt wydaje się być całkiem intrygujący.

