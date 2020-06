David Sandberg, twórca ''Shazam!'' reżyserem horroru ''The Culling'' 0

David F. Sandberg, który widzom dał się poznać jako reżyser horroru Kiedy gasną światła, po superbohaterskim filmie powraca do swojego gatunku. Tym razem bierze się za projekt podszyty religijnym kontekstem The Culling.

Produkcja ta powstaje dla studia Lionsgate. Sandberg wraz ze swoja żoną Lottą Losten wyprodukują film za pośrednictwem Mangata. W projekt zaangażowani są także Chris Bender i Jake Weiner oraz Scott Stoops.

Autorem scenariusza horroru został Stephen Herman. Fabuła podąży za niemogącym zaznać duchowego spokoju kapłanem, który zamknięty samotnie w małym domku w środku lasu stara się stawić czoła demonowi, który od dziecka terroryzuje jego rodzinę.

Uwielbiam ten scenariusz Stephena Hermana i jego pogląd na to jak działają demony. powiedział Sandberg

Sandberg na swoim koncie ma wiele krótkometrażowych horrorów, które fanom gatunku serdecznie polecam. Oprócz wspomnianego Kiedy gasną światła, stworzonego na podstawie jego krótkiego Lights Out, Sandberg na swoim koncie ma także film Annabelle: Narodziny zła. Reżyser obecnie pracuje nad kontynuacja filmu Shazam! z 2019 roku, która światło dzienne ujrzeć ma dopiero w 2022 roku. W trakcie przymusowej kwarantanny Sandberg również nie próżnował. Wypuścił do sieci dwa krótkometrażowe produkcje grozy nakręcone w domowym zaciszu – Shadowed i Not Alone in Here. Obie jak i poprzednie jego dzieła dostępne są w serwisie Youtube.

Na premierę The Culling poczekamy dość długo, bowiem Sandberg z pewnością najpierw musi zakończyć obecny projekt, a dopiero potem zajmie się reżyserią horroru.

