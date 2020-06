We wrześniu Disney+ zawita do kolejnych europejskich krajów - na liście brak Polski 0

Oferta platformy streamingowej Disney Plus będzie niebawem dostępna dla nowych użytkowników. Firma podała listę krajów, w których pojawi się platforma stworzona przez Dom Myszki Miki. Niestety ze świecą szukać na niej Polski.

Do tej pory Disney Plus dostępny był od marca tego roku dla mieszkańców takich europejskich krajów, jak Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Austria oraz Szwajcaria. We wrześniu do tej listy dopisane zostaną kolejne kraje. Dodatkowo zdradzona została cena usługi.

Premiera Disney Plus w kolejnych europejskich państwach będzie miała miejsce 15 wrześnie. Oto lista krajów ogłoszona przez Walta Disneya:

Portugalia, Belgia, Finlandia, Islandia i Luksemburg — €6.99 miesięcznie / €69.99 rocznie

Norwegia — 69 NOK miesięcznie /689 NOK rocznie

Szwecja — 69 SEK miesięcznie /689 SEK rocznie

Dania — 69 DKK miesięcznie /589 DKK rocznie

Niestety Polakom nadal przyjdzie poczekać na możliwość legalnego obejrzenia takich produkcji, jak The Mandalorian czy The World According To Jeff Goldblum. Miejmy tylko nadzieję, że nasz kraj znajdzie się niebawem w planach Walta Disneya, ponieważ wielkimi krokami zbliżają się premiery serialu Marvela, a fanów MCU nad Wisłą nie brakuje.

Co o tym myślicie?

Źrodło: Deadline