Blackface powodem usunięcia kilku odcinków serialu "Rockefeller Plaza 30"

Tina Fey oraz Robert Carlock, czyli twórcy popularnego serialu komediowego Rockefeller Plaza 30 poprosili NBCUniversal o usunięcie kilku odcinków. Powodem takiego stanu rzeczy jest blackface.

Blackface, czyli styl teatralnego makijażu, który powstał w XIX wieku upodabniający i odwołujący się do stereotypowych wyobrażeń o osobach czarnoskórych jest obecnie tratowany, jako coś naprawdę obraźliwego. Kolejni twórcy przepraszają za używanie blackface’u w swoich produkcjach – jako przykłady można podać chociażby ludzi odpowiedzialnych za serial Mała Brytania czy Jimmy'ego Fallona i jego występ w programie Saturday Night Live, gdzie wcielał się w postać Afroamerykanina.

Teraz do tej listy należy dopisać także kreatorów serialu Rockefeller Plaza 30. Tina Fey oraz Robert Carlock poprosili NBCUniversal o usunięcie czterech odcinków swojej serii ze wszystkich platform streamingowych. W notce, która została napisana do włodarzy amerykańskiej korporacji mediowej Fey pisze, że najlepiej jak odcinki zostaną usunięte z obiegu i przeprasza za spowodowany nimi ból.

Wszystkie odcinki zostaną usunięte do końca tego tygodnia – na Hulu i Amazonie nie można ich oglądać już teraz. Dodatkowo fani serialu nie będą mogli kupować tych odcinków w iTunes i Google Play, a telewizja przestanie je emitować. Epizody, o których mowa: "Believe In The Stars" (sezon 3, odcinek 2) i "Christmas Attack Zone" (sezon 5, odcinek 10), "Live from Studio 6H" (sezon 6, odcinek 19) oraz "The Live Show"(sezon 5, odcinek 4).

Źrodło: Variety