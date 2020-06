Czy 365 dni zniknie z Netflixa? Petycja o usunięcie filmu trafiła do sieci! 0

Szum wokół produkcji 365 dni bynajmniej nie cichnie. Film na podstawie książki autorstwa Blanki Lipińskiej o tym samym tytule, to produkcja międzynarodowa, która po kinowej dystrybucji trafiła na platformę Netflix w wielu krajach na całym świecie. Kontrowersje, jakie w kilku kwestiach wzbudziła produkcja sprowokowały wystosowanie petycji z prośbą o usunięcie jej z serwisu streamingowego.

Zarówno film, jak i książka cieszyły się w Polsce ogromną popularnością, choć recenzje wystawiane przez krytyków były odwrotnie proporcjonalne do entuzjazmu fanów twórczości Lipińskiej. Również zagraniczni krytycy wyrażali z reguły bardzo niepochlebne opinie na temat filmu, który ich zdaniem prezentuje obraz szkodliwych relacji, wątpliwych wartości oraz sceny przemocy na tle seksualnym. Brytyjska organizacja społeczna Pro Empower, stworzyła petycję skierowaną do zarządu Netflixa, aby ten usunął w ich mniemaniu oburzającą pozycję, który promuje przemoc seksualną i syndrom sztokholmski.

Jednym z argumentów, jakie przytaczają jest to, że film promuje szkodliwą kulturę gwałtu i toksycznej męskości. Nie brak mu też scen przedstawiających wykorzystywanie seksualne. W swojej petycji zauważyli również, że dużym problemem jest nomenklatura, na podstawie której 365 dni zakwalifikowane zostało do gatunku "romans", co sugeruje, że tak karygodne postawy mogą być społecznie akceptowalne i są w pełni normalne. Organizacja domaga się usunięcia filmu lub chociaż oznakowania jego treści jako kontrowersyjne. Do tej pory nie pojawił się na ten temat żaden komentarz ze strony Netflixa.

Link do petycji znajdziecie poniżej!

Źrodło: Twitter