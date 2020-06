"Obraz pożądania" w kinach od 30 października / #wartoczekać 0

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dystrybutorzy BEST FILM zmuszeni byli przełożyć planowaną na koniec marca premierę filmu Obraz pożądania. Nowa data wprowadzenia filmu do kin to 30 października. #wartoczekać!

W rolach głównych zobaczymy Claesa Banga, doskonale znanego widzom z filmu The Square, za rolę w którym otrzymał Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego aktora. Partnerują mu – wokalista kultowego zespołu Rolling Stones oraz Donald Sutherland, którego widzowie pokochali za wybitne kreacje w Złocie dla zuchwałych, czy w serialu Danny’ego Boyle’a Trust. Podczas MFF w San Sebastian 2019, Donald Sutherland odebrał nagrodę za całokształt twórczości. Film zamykał zeszłoroczny MFF w Wenecji.

Ekscentryczny milioner Cassidy (Mick Jagger) niespodziewanie zaprasza do swojej posiadłości nad jeziorem Como krytyka sztuki Jamesa Figuerasa (Claes Bang). Ma wobec niego pewien plan.

James pojawia się z piękną i tajemniczą Berenice (Elizabeth Debicki). Oboje przeżywają właśnie namiętny romans i wspólny wyjazd jest dla nich świetną okazją do bliższego poznania się. Podczas obiadu Cassidy składa Jamesowi propozycję nie do odrzucenia. Chce, by ukradł dla niego wyjątkowy obraz, którego obsesyjnie pragnie, obiecując mu w zamian sławę i karierę. James przyjmuje zlecenie nie wiedząc, że wpada w niebezpieczną pułapkę chciwości, ambicji i kłamstw, pociągając za sobą niczego nieświadomą Berenice. Oboje odkryją prawdę, której nigdy nie chcieliby znać.