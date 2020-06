Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Scenarzysta "Marsjanina" napisze nowy film Phila Lorda i Chrisa Millera 0

Świetny reżyserski duet Phil Lord i Chris Miller szykuje nowy film. Panowie znaleźli wreszcie człowieka, który dostarczy im scenariusz.

Drew Goddard, czyli scenarzysta lubianego i udanego horroru Dom w głębi lasu oraz widowiskowego Marsjanina za scenariusz, do którego otrzymał zresztą nominacją do Oscara, będzie miał za zadanie napisać skrypt do nowego filmu reżyserskiego duetu – Phil Lord i Chris Miller.

Film będzie nosił tytuł "Project Hail Mary", a jego największa gwiazdą został Ryan Gosling. Podobnie, jak w przypadku Marsjanina, tak i teraz Drew Goddard będzie miał okazję wysłać głównego bohatera w kosmos. Fabuła opowie historię astronauty, który budzi się na pokładzie małego statku kosmicznego z dwójką nieżyjących już ludzi. Nie pamięta kim, nie pamięta co się stało, nie pamięta jaka była jego misja. Wkrótce odkryje jednak, że to właśnie on jest ostatnią nadzieją ludzkości na przetrwanie.

Warto odnotować, że Drew Goddard nie jest jedynym scenarzystą tego filmu. Pisarz będzie pracował nad skryptem razem z dwójką reżyserów. Co myślicie o tym projekcie?

Źrodło: Geek Tyrant