Nadchodzi remake ''Unsolved Mysteries'' - zobaczcie zwiastun ''Niewyjaśnionych tajemnic'' 0

Na Netflix wielkimi krokami zmierza remake klasycznej serii paradokumentalnej z lat 90. noszącej tytuł Unsolved Mysteries. Nowa produkcja 'Niewyjaśnione tajemnice' również skupiać ma się na prawdziwych sprawach, które do tej pory nie zostały rozstrzygnięte. W sieci zadebiutował zwiastun serialu, który zobaczyć możecie poniżej.

Remake pochodzi od Shawna Levy'ego producenta hitowego serialu Stranger Things. Za reżyserię odpowiadają Marcus A. Clarke, Clay Jeter i Jimmy Goldblum. Z Levy’m swoje siły połączyli twórcy oryginalnego serialu – John Cosgrove i Terry Dunn Meurer.

Każdy z odcinków koncentrować ma się na jednej zagadce. Będziemy mieć do czynienia z tajemniczym samobójstwem, niewytłumaczalnym zniknięciem, okropnym morderstwem żony i czwórki dzieci czy pojawieniem się UFO.

Oryginalny serial wykorzystując format dokumentu ukazywał odtworzenia prawdziwych nierozwiązanych tajemnic, przestępstw, zaginięć oraz zjawisk paranormalnych. Nowa seria powstała w takiej samej formie.

Oprócz powyższego zwiastuna zadebiutował także pierwszy plakat promujący produkcję.

Premiera pierwszych sześciu odcinków serialu zaplanowana jest na 1 lipca br. Całość składa się z 12 epizodów. Lubicie takie formaty, w których twórcy zmuszają Was do myślenia, podążania za wskazówkami, a ostatecznie do możliwości samodzielnego rozwikłania sprawy? Dajcie znać w komentarzach.

Źrodło: comingsoon, youtube