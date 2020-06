Internetowy sklep z narkotykami znowu działa - zwiastun 2. sezonu serialu ''Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)'' 0

Oryginalny niemiecki serial Netflixa powraca z drugim sezonem. W sieci pojawiła się właśnie pierwsza zapowiedź nowej serii Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko.

Fabuła tego komediowego serialu skupia się na pewnym zdolnym licealiście, który chcąc odzyskać dziewczynę zaczyna sprzedawać ecstasy. Robi to jednak online z zacisza swojej sypialni. Nie spodziewając się zostaje jednym z największych dilerów w Europie. On i jego przyjaciele szybko stali się gwiazdami dzięki MyDrugs, czyli ich internetowemu sklepowi z narkotykami. Gdy zarobili milion euro, postanowili, że na tym koniec. Tak jakby. Decyzja o zwinięciu biznesu nie podoba się Moritzowi, którego ego nie pozwala mu na rozstanie się z lukratywnym przedsięwzięciem, a poza tym kończą mu się pomysły na okłamywanie Lisy. Lenny z kolei ciągle próbuje wkręcić do ich działalności swoją nową znajomą, hakerkę Kirę. Na domiar złego na ogonie siedzi im nie tylko policja, lecz także dwóch ulicznych gangsterów.

Za reżyserię serialu odpowiadają Lars Montag i Arne Feldhusen. Produkcją zajęli się Matthias Murmann i Philipp Kässbohrer. W rolach głównych powrócą Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis, Damian Hardung i Lena Klenke. W nową bohaterkę Kirę wciela się Lena Urzendowsky. Serial ten jest laureatem nagrody Grimme Preis w kategorii najlepszy program dla dzieci i młodzieży.

Poniżej wspomniany zwiastun.

Premiera drugiej serii już 21 lipca 2020 roku tylko na Netflix.

