Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jakie straty zaliczyły polskie kina przez pandemię koronawirusa? 0

Wielkie sieci kin w Polsce nadal zwlekają z otwarciem swoich placówek. Zmieni się to na początku lipca, jednak już teraz wiemy, że pandemia koronawirusa spowodowała ogromne straty finansowe w branży kinowej w naszym kraju.

fot. materiały prasowe / Kino Świat

Rok 2019 pokazał, że Polacy lubią chodzić do kin i pod tym względem był to rekordowy okres. Niestety wzrost popularności wielkiego ekranu został w tym roku zastopowany przez pandemię koronawirusa. Szacuje się, że z tego powodu kina zostały odwiedzone przez 11 milionów widzów mniej niż oczekiwano.

W marcu z powodu pandemii i zamknięcia kin, dystrybutorzy zrezygnowali chociażby z premiery polskiego slashera W lesie dziś nie zaśnie nikt, który później trafił do oferty Netflixa. Innym przykładem tytułu (co prawda był przez krótko puszczany w kinach), któremu nie udało się bić box office’owych rekordów w naszym kraju jest Sala samobójców. Hejter. Producent Wojciech Kabarowski wyznał w rozmowie z Variety, że szacowano iż produkcja Jana Komasy zostanie obejrzana w kinach co najmniej przez 2 mln widzów. Ostatecznie film widziało 200 tysięcy widzów.

Podobnie sprawa ma się z 365 dni. Polski erotyk, co prawda zaliczył nieco dłuższy kinowy żywot, ale kilku miesięczne zamknięcie kin i tak pozbawiło sporych pieniędzy producentów. Producent filmowy oraz szef NEXT FILM, Robert Kijak twierdzi, że przez pandemię w polskich kinach nie sprzedano jakichś 10-11 milionów biletów, czyli około 20% wszystkich wejściówek, które miały zostać sprzedane w 2020 roku.

Kolejne miesiące również nie zapowiadają się zbyt kolorowo. Z powodu braku głośnych premier w repertuarze, wakacje pod tym względem będą bardzo ubogie. Według Kijaka kolejne kilkanaście miesięcy będzie dla branży procesem ewolucji i dopiero po tym okresie będzie można wysnuwać jakieś wnioski.

Źrodło: Variety