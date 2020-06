Kontynuacja ''The VelociPastor'' niejednoznaczna - będzie to film w duchu oryginału 0

Jakiś czas temu informowaliśmy, iż twórca niskobudżetowego horroru komediowego The VelociPastor, który osiągnął sukces wśród internetowych widzów, pracuje nad jego kontynuacją. Okazuje się, że prawda jest po części. Kontynuacja powstanie, ale będzie to duchowy sequel, fabularnie nie związany z oryginalnym filmem.

Za reżyserię i scenariusz ponownie odpowiadać będzie Brendan Steere, któremu film o pewnym pastorze obdarzonym mocą zmieniania się w dinozaura przyniósł rozgłos i pewnego rodzaju sukces.

W rozmowie z portalem The Hollywood Reporter Steere potwierdził, iż pracuje nad nowym filmem, który jednak nie jest kontynuacją The VelociPastora. Reżyser planuje zrobić trzy częściową serię wzorując się na Trylogii Cornetto Edgara Wrighta, na którą składają się Wysyp żywych trupów, Hot Fuzz – Ostre psy i To już jest koniec.

Drugi film z zaplanowanej przez Steere’a serii nosić ma tytuł Outback Dracula. Fabularnie nie będzie wiązał się z The VelociPastorem, ale z pewnością nie zabraknie w nim odjechanego humoru i horrorowej groteski. Jego akcja przeniesie nas do Australii z lat 80 XIX wieku. Podążymy za pewną nauczycielką – lesbijką i medium, która łączy swoje siły z wielkim poszukiwaczem przygód. Oboje wyruszą w niebezpieczną podróż, której celem jest odnalezienie zaginionej partnerki kobiety. Po drodze przyjdzie zmierzyć się im z Draculą i jego Złotą Armią Nieumarłych.

Co ważne Outback Dracula będzie miał dużo większy budżet niż jego poprzednik. Budżet The VelociPastora zamknął się w 35 tysiącach dolarów, a nowy film ma na produkcję dostać około 1,5-2 mln dolarów.

Jeśli chodzi o obsadę to w filmie wystąpić ma ta sama obsada, w tym Gregory James Cohan i Alyssa Kempinski.

Ci ludzie są moimi najbliższymi przyjaciółmi i współpracownikami i bez nich nie zrobię tej serii. powiedział Steere

W tej chwili negocjujemy umowy dotyczące dwóch kolejnych filmów w tym uniwersum. O czym będzie trzecia część? Mamy już scenariusz, ale po pierwsze musimy stworzyć australijski film z akcentem LGBTQ. dodał

