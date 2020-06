Winona Ryder, która w ostatnich latach znowu dała o sobie znać z dobrej strony dzięki roli w serialu Stranger Things, sprawiła jeszcze raz, że jest o niej głośno. Nie chodzi jednak o aspekty czysto aktorskie, a oskarżenia skierowane w kierunku Mela Gibsona. Laureatka Złotego Globu posądza swojego kolegę po fachu o antysemickie i homofobiczne komentarze.

W trakcie rozmowy z dziennikarką The Sunday Times, Ryder została zapytana o przykłady antysemityzmu, z którymi miała okazję się spotkać. Aktorka opowiedziała prasie o incydencie, w którym Gibson rzekomo niepochlebnie wypowiadał się o Żydach oraz LGBTQ. Do spotkania miało dojść lata temu w trakcie imprezy.