Ninateka pokaże za darmo wybrane filmy Gutek Film - świetna lista tytułów

Dla fanów kina Gutek Film oraz Ninateka przygotowały nie lada gratkę. Od jutra na łamach portalu Ninateka.pl będzie można oglądać za darmo i bez reklam filmy z oferty polskiego dystrybutora. Lista tytułów jest naprawdę świetna i osoby, które kochają kino autorskie oraz artystyczne powinny być zachwycone.

Z ogłoszenia Gutek Film dowiadujemy się, że:

Filmy pojawiać się będą w kolejne wakacyjne czwartki – od 25 czerwca do 27 sierpnia (ostatni film wygaśnie 3 września).

Poniżej prezentujemy Wam pełny harmonogram wydarzenia.

Ava (reż. Léa Mysius) 25 czerwca – 2 lipca

Opowieść o młodej dziewczynie, w której dojrzewa bunt. Ava spędza wakacje z matką nad Atlantykiem. Senną atmosferę niespodziewanie przerywa wiadomość o tajemniczej chorobie, która, być może, jest wytworem jej fantazji. Czas, który pozostał do końca wakacji postanawia uczynić niepowtarzalnym. Poznany na plaży tajemniczy chłopak staje się częścią nowego świata bohaterki, która odważnie podąży za swoimi pragnieniami.

Jak ojciec i syn (reż. Hirokazu Kore-eda) 2 – 9 lipca

Jak ojciec i syn temat rodem z pierwszych stron gazet przekuwa w subtelną refleksję nad ojcostwem. Rodzina Nonomiya odkrywa, że od sześciu lat wychowuje nie swoje dziecko – ich syn został podmieniony z innym chłopcem w szpitalu. Szybko odnajdują drugą poszkodowaną rodzinę i równie szybko sprawę rozwiązują w sądzie. Decyzje zapadają, ale dylematy i emocjonalne rozdarcie pozostają. Każdy rodzic czuje się przywiązany do dziecka, które przez lata wychowywał, jednocześnie mając potrzebę zajmowania się prawowitym potomkiem. Metodą stopniowego oswajania synów z nowym otoczeniem rodziny rozpoczynają proces zamiany dzieci, ale im większy porządek zaprowadzają w swoim życiu, tym większy chaos odczuwają w swoich sercach i głowach.

Gimme Danger (reż. Jim Jarmusch) 9 lipca – 16 lipca

Jim Jarmusch tym filmem składa hołd legendarnej grupie The Stooges i jej liderowi Iggy’emu Popowi. Przesiąknięty punkową energią Gimme Danger nie jest jednak fanowską laurką. Iggy Pop i muzycy z The Stooges zdradzają Jarmuschowi historie swoich wzlotów i upadków, blaski i cienie niebezpiecznego życia, a także wspominają największe prowokacje. Motywem przewodnim filmu jest poszukiwanie wolności i twórczej niezależności. W filmie pojawiają się fragmenty ich niezapomnianych koncertów i największe przeboje, takie jak "No Fun" czy nieśmiertelne "I Wanna Be Your Dog".

Siostra twojej siostry (reż. Lynn Shelton) 16 – 23 lipca

Iris i Hanna to siostry. Jack jest najlepszym przyjacielem Iris. Ta trójka niespodziewanie spędzi razem kilka dni w domku na odludziu. Kto kogo kocha? Kto coś udaje? Kto kim manipuluje? I kto z kim chce się przespać?

Control (reż. Anton Corbijn) 23 – 30 lipca

Film Corbijna nie jest grupowym portretem Joy Division. Jest mroczną opowieścią o egzystencjalnych udrękach Iana Curtisa. Reżyser stara się odmitologizować postać wokalisty legendarnej kapeli i pokazać człowieka uwikłanego w świat, w którym sobie nie radzi. Kanwą tej historii jest autobiograficzna książka żony Curtisa – Deborah. Zapewne dlatego Corbijn z muzyki robi istotne, ale jednak tło opowieści, koncentrując się raczej na emocjach bohatera, jego rozterkach, lękach. Oglądamy dramat człowieka, któremu wszystko się wymyka, który traci grunt pod nogami. Nie potrafi odnaleźć się w roli ojca i męża. Ucieka od tego, czemu nie potrafi sprostać, w ramiona innej kobiety. Ale narastające poczucie winy, coraz częstsze ataki epilepsji oraz pogłębiająca się depresja powodują, że nie jest w stanie żyć. Corbijn pokazuje trudne momenty z życia Curtisa.

Mistrz (reż. Paul Thomas Anderson) 30 lipca – 6 sierpnia

Mistrz to fascynująca historia spotkania wizjonera, który głosi, że odkrył zagadkę istnienia (Philip Seymour Hoffman) i człowieka który mu uwierzył i zaczął ślepo wypełniać jego polecenia (Joaquin Phoenix). To opowieść o pragnieniu władzy i miłości, o mrokach ludzkiej duszy i odwiecznej tęsknocie za swoim miejscem na ziemi.

Magical Girl (reż. Carlos Vermut) 6 – 13 sierpnia

Kiedy trzynastoletnia Alice zapada na ciężką chorobę, jej ojciec Luis – bezrobotny nauczyciel literatury – postanawia zrobić wszystko, by ją uszczęśliwić. Przypadkowo odkrywa jej wpis w pamiętniku, gdzie dziewczyna wyjawia swoje największe marzenie. Spełnienie go okazuje się jednak kosztowne i przekracza możliwości finansowe Luisa. Wtedy przypadek stawia na jego drodze Barbarę, piękną młodą kobietę o burzliwej przeszłości, oraz Damiana, emerytowanego nauczyciela skrywającego mroczną tajemnicę. Luis, Barbara i Damian wplątują się w grę, w której każdy ruch pociągnie za sobą nieodwracalne konsekwencje, a skrajne emocje do końca walczyć będą z rozumem.

Kurt Cobain: About a Son (reż. A. J. Schnack) 13 – 20 sierpnia

Kurt Cobain: About a Son to film rock’n’rollowy jak żaden inny. Nie można tu znaleźć blichtru celebrities, prób odtworzenia grunge’owej estetyki, mimo to, reżyser maksymalnie zbliżył się do poetyki autobiografii Kurta Cobaina. Dokument opiera się na nagraniach rozmów Cobaina i pisarza Michaela Azerrada, które odbyły się między 1992 o 1993 rokiem, na rok przed śmiercią Cobaina i które Azerrad przeprowadził do swojej książki "Come as You Are: The Story of Nirvana".

Nasza młodsza siostra (reż. Hirokazu Kore-eda) 20 – 27 sierpnia

Trzy siostry mieszkają w wielkim, starym domu w Kamakurze pod Tokio. Kiedy dowiadują się o śmierci ojca, którego nie widziały od 15 lat, jadą na daleką prowincję, aby wziąć udział w pogrzebie. Tam poznają swoją nastoletnią przyrodnią siostrę, o której istnieniu nie wiedziały. Zapraszają ją, by zamieszkała razem z nimi i postanawiają zrobić wszystko, by młoda dziewczyna poczuła się częścią rodziny.

Frank (reż. Lenny Abrahamson) 27 sierpnia – 3 września

Pewnego dnia Frank i jego zespół przyjeżdżają zagrać koncert w małym nadmorskim mieście, gdzie mieszka Jon (Domhall Gleeson). Ten trzydziestolatek ma śmiertelnie nudną pracę i wciąż mieszka z rodzicami, jednak nie pogodził się jeszcze z losem – w każdej wolnej chwili próbuje komponować piosenki i pielęgnuje marzenie o muzycznej karierze.

Źrodło: Gutek Film