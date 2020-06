Gwiazda "Hobbita" wystąpi w ekranizacji powieści Williama Corletta z wątkiem LGBTQ+ 0

Aktor Richard Armitage – najbardziej znany z roli Thorina Oakenshielda w trylogii Hobbita, a w ostatnim czasie widziany w serialu The Stranger od Netflixa, dostanie główny angaż w ekranizacji nagradzanej powieści Williama Corletta pt. "Now & Then".

Bohaterem książki jest 50-letni Christopher Metcalfe, który po śmierci ojca wraca do rodzinnego domu w Kent. Przeglądając pudełka z pamiątkami natrafia na zdjęcie, które łamie mu serce i przywołuje wspomnienie człowieka, którego twarz prześladuje go od 30 lat. Jest to Stephen Walker, którego z Christopherem za czasów szkolnych łączył krótki, lecz bardzo intensywny romans. Christopher jest boleśnie świadomy ceny, jaką zapłacił za to, że pozwolił ukochanemu odejść. Mężczyzna postanawia odnaleźć Stephena i odkryć, co stało się z jedyną osobą, którą kiedykolwiek kochał.

To piękny scenariusz. Postać Chrisa bardzo dobrze ze mną współbrzmi. Nie mogę się doczekać, aby wcielić się w rolę i ożywić tę historię!

powiedział Armitage

Za kamerą filmu stanie Adrian Noble, a za adaptowany scenariusz odpowie Matt Western.

Źrodło: thehollywoodreporter