Zimmer jest wielce podekscytowany nadchodzącą superprodukcją i przyznaje, że od dawna nie był w tak dużym stopniu pochłonięty pracą. Diuna jest bowiem zaledwie jednym z trzech projektów, przy których pracuje w 2020 roku, obok Nie czas umierać oraz Top Gun: Maverick. W przypadku produkcji sci-fi, kompozytor ma wielkie ambicję, aby stworzyć coś unikalnego i eksperymentalnego. Jak sam mówi, nad tą ścieżką dźwiękową pracuje niemalże codziennie, ale nie jest pewien, które fragmenty jego partytury trafią ostatecznie do produkcji.

Jesteśmy szczerze oddani temu projektowi i zależy nam, by stworzyć coś innego, oryginalnego. Chcemy, żeby była to praca godna książki, solidna i sprawiedliwa dla twórczości Herberta. Niektóre fragmenty, które stworzyłem okazały się totalną porażką, ale ciągle próbuję. Jest ekstremalnie. Jednocześnie jestem też okropny, bo mówię ludziom, że potrzebuję więcej czasu. Normalka! Z pewnością ilością swoich pomysłów działam na nerwy całej ekipie Diuny. To zasługa Denisa [reż. Denis Villeneuve]. Daje mi dużo wolności twórczej i pozwala mi być częścią tego świata. Jest to wielce inspirujące. To świetna ekipa do pracy – nie, skreśl słowo "praca" – to świetna ekipa, z którą mogę się znakomicie bawić.

mówi w wywiadzie