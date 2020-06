Depp i Pattinson kontra barbarzyńcy w zwiastunie "Waiting for the Barbarians" 0

Samuel Goldwyn Films udostępniło premierowy zwiastun produkcji Czekając na barbarzyńców, która powstała na podstawie powieści pod tym samym tytułem, a jej autorem jest noblista, John Maxwell Coetzee. W głównych rolach występują gwiazdy kina Mark Rylance, Johnny Depp oraz Robert Pattinson.

Sędzia pokoju (Mark Rylance) w odizolowanej przygranicznej osadzie nienazwanego imperium, czeka na łatwą emeryturę aż do przybycia pułkownika Jolla (Johnny Depp), którego zadaniem jest składanie sprawozdań z działalności "barbarzyńców" oraz sytuacji na granicy. Joll przeprowadza serię bezwzględnych przesłuchań, co prowadzi sędziego do zakwestionowania jego lojalności wobec imperium.

Za reżyserię odpowiada kolumbijski twórca Ciro Guerra, którego film Sny wędrownych ptaków, mogliśmy oglądać w naszych kinach w styczniu 2019 roku. Oprócz wspomnianej trójki aktorów w produkcji pojawiają się także Gana Bayarsaikhan, Greta Scacchi, David Dencik, Sam Reid i Bill Milner. Produkcja powstaje na podstawie powieści Johna Maxwella Coetzee – południowoafrykańskiego pisarza, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 2003 roku i dwukrotnego laureata Nagrody Bookera (1983, 1999).

Premiera filmu miała miejsce na festiwalu filmowym w Wenecji w zeszłym roku. Czekając na barbarzyńców trafi bezpośrednio na VOD od 7 sierpnia.

