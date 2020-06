W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda i producent trylogii Raimiego Bruce Campbell podzielił się z fanami nowymi szczegółami odnośnie powstającego projektu. Potwierdził, iż oficjalnej zmianie uległ tytuł – z Evil Dead Now na Evil Dead Rise. Ujawnił także, że nadchodzący film będzie samodzielną produkcją z całkowicie nową scenerią. Jego akcja nie będzie rozgrywać się w samotnym domku w głębi lasu – nowej lokalizacji jednak nie zdradził.

Oficjalna nazwa to Evil Dead Rise. Dostaliśmy nowy szkic. Nie sądze, że coś w tej kwestii wydarzyło się do 2021, ale jestem bardzo podekscytowany. To nowa gra. Nigdy więcej chaty w lesie. stwierdził Campbell