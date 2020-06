Universal planuje reboot filmu ''Twister'' 0

Studio Universal Pictures chce nakręcić reboot klasycznego filmu o potężnym huraganie Twister z 1996 roku. Obecnie trwa poszukiwanie reżysera, który chciałby zająć się tym projektem.

fot. materiały prasowe

Jak donosi serwis Variety trwają rozmowy z reżyserem Josephem Kosinskim, twórcą dramatu Tylko dla odważnych czy kontynuacji filmu Top Gun noszącego tytuł Top Gun: Maverick. Produkcją zająć ma się Frank Marshall. Jeśli chodzi o autora scenariusza, to trwają jego poszukiwania.

Ze względu na to, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie i nie posiada jeszcze scenarzysty, to nie wiadomo nic odnośnie jego fabuły. Oryginalny film opowiada o grupie naukowców, której przewodniczy Jo Harding. Prowadzi ona badania nad zjawiskiem jakim są tornada. Dołącza do niej jej były mąż Bill, obecnie telewizyjny meteorolog. Kiedy dochodzi do kolejnego tornada ruszają w zagrożony rejon, a ich tropem podąża zawistny dr Miller, wyposażony w najnowocześniejsze sprzęty badawcze, bowiem sponsorują go wielkie koncerny. Jo i Bill muszą zmierzyć się nie tylko z tornadem, ale i z ludźmi Millera.

Twister był wielkim hitem. Przy budżecie 92 mln dolarów zarobił prawie 500 mln. Obraz charakteryzował się także przełomowymi jak na tamte czasy efektami specjalnymi.

Źrodło: variety