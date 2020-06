"Na rauszu” w oficjalnej selekcji 45. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto! 0

„Na rauszu” w reżyserii Thomasa Vinterberga trafiło do oficjalnej selekcji 45. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto! To kolejne wyróżnienie dla filmu po niedawnym wyborze do oficjalnej selekcji MFF w Cannes.

Vinterberg do projektu zaprosił prawdziwy DREAM TEAM, czyli większą część swojego zespołu z filmu „Polowanie”, który podbił światową widownię i został nominowany do Złotego Globu i Oscara oraz zaprezentowany w konkursie w Cannes. Mamy więc: nominowanego do Oscara drugiego scenarzystę Tobiasa Lindholma, a także uznanych na arenie międzynarodowej aktorów Madsa Mikkelsena, Thomasa Bo Larsena, Larsa Ranthe i Magnusa Millanga, którzy wcześniej wystąpili w filmach Vinterberga.

Film opowiada o grupie przyjaciół – nauczycieli w szkole średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu w organizmie otwiera umysły na otaczający nas świat. Gdy rozpoczynają eksperyment, starając się utrzymać stały poziom alkoholu we krwi przez cały dzień pracy, nie spodziewają się że będzie miał bardzo rożne skutki dla każdego z nich.

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto odbędzie w dniach 10-19 września, w formie hybrydowej. Nie będzie zawierał żadnych sekcji, lecz składał się będzie z mniejszej i bardziej ekskluzywnej selekcji tytułów niż zwykle – „Na rauszu” jest jednym z nich.