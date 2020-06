Gerard Butler i niszczący deszcz meteorytów w zwiastunie "Greenland" 0

Greenland to najnowsza produkcja katastroficzna, która opowie o niszczycielskim meteorze, który zmierza ku Ziemi. W głównej roli Gerard Butler – gwiazda kina akcji. Czy produkcja dorówna efektami poprzednikom to się okaże, a w międzyczasie zapraszamy do obejrzenia premierowej zapowiedzi.

Małżeństwo musi wspólnie z synem dostać się w bezpieczne miejsce po tym jak zostali wyselekcjonowani do zajęcia miejsca w bunkrze, w momencie jak odkryto, że w kierunku Ziemi zmierza wielki meteor, którego fragmenty zaczynają niszczyć świat. Rodzina ma mniej niż 24 godziny na dotarcie do celu, jednak z uwagi na panikę i zniszczenia nie będzie to takie proste.

Za reżyserię opowiada Ric Roman Waugh którego Świat w ogniu mogliśmy oglądać w naszych kinach w sierpniu 2019 roku. W głównej roli wystąpi Gerard Butler mający już doświadczenie w produkcjach katastroficznych, a w filmie towarzyszą mu m.in. Morena Baccarin, Scott Glenn, Andrew Bachelor i David Denman. Producentami są Gerard Butler, Basil Iwanyk, Sébastien Raybaud oraz Alan Siegel. Skrypt napisał Chris Sparling autor Pogrzebanego z 2010 roku.

Film trafi o kin 24 sierpnia.

Źrodło: firstshowing.net