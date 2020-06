Cyberpunk 2077 - Netflix i kolejne anime na podstawie komputerowej gry 0

Na platformę Netflix za jakiś czas trafi kolejne anime. Będzie to serial Cyberpunk Edgerunners, którego akcja rozgrywać ma się w tym samym świecie jaki poznamy niedługo w grze Cyberpunk 2077.

Gra Cyberpunk 2077 nie została jeszcze wydana, bowiem jej premiera odbędzie się dopiero w listopadzie 2020, ale już Netflix wraz z CD Projekt Red i japońskim studiem animacji Trigger pracują nad serialem osadzonym w mrocznym, dystopijnym mieście przyszłości Night City.

Fabuła anime skupi się na pewnym nastoletnim chłopcu, którego wychowuje ulica. Ze wszystkich sił on próbuje przetrwać w mieście przyszłości, które ma obsesje na punkcie nowoczesnej technologii, a modyfikacje ciała są na porządku dziennym. Mając wszystko do stracenia, w tym to co najważniejsze – własne życie, decyduje się zostać edgerunnerem, czyli wyjętym spod prawa najemnikiem, znanym także jako cyberpunk.

Serial składać się ma z 10 odcinków. Za jego reżyserię odpowie Hiroyuki Imaishi (Promare). Muzykę skomponuje Akira Yamaoka, twórca ścieżki dźwiękowej do gier i dwóch filmów z serii Silent Hill.

Premiera Cyberpunk Edgerunners zaplanowana jest na 2022 rok.

Poniżej możecie zapoznać się z oficjalną zapowiedzią nadchodzącej gry.

