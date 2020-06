Demi Moore w obsadzie ''Songbird'' - filmu o COVID-19 0

Michael Bay wyprodukuje pierwszy fabularny film, którego fabuła skupiać będzie się na obecnie panującej pandemii koronawirusa. Wiemy już kto wystąpi w produkcji Songbird. Jedną z gwiazd thrillera będzie Demi Moore.

fot. materiały prasowe

Oprócz Moore (Korpoludki, Mr. Brooks) angaże w Songbird otrzymali również Craig Robinson (Nazywam się Dolemite, Brooklyn 9-9), Paul Walter Hauser (Pięciu braci) i Peter Stormare (John Wick 2, Amerykańscy bogowie).

Za reżyserię thrillera odpowie Adam Mason. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Simonem Boyesem. Produkcją oprócz Baya zajmie się także Adam Goodman. *Songbird* ma być filmem o dość niskim budżecie, co nie do końca pasuje do Baya, bowiem można go kojarzyć raczej z wysokobudżetowych hollywoodzkich produkcji, tj. seria Transformers. Twórcy thrillera porównują go m.in. do Paranormal Activity czy Cloverfield. Sądzić możemy więc, iż jego formuła w dużej mierze opierać będzie się na found footage.

Fabuła *Songbird* przeniesie nad dwa lata do przodu. Pandemia koronawirusa nie ustępuje, wszelkie obostrzenia zostają przywrócone, a wirus coraz bardziej mutuje. W tle dostaniemy miłosną historię. Nasi bohaterowie muszą radzić sobie w mieście podzielonym na dwie części, co jednak w próbie powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby nie wiele daje. Poznamy mężczyznę, który posiada rzadką odporność na chorobę oraz dostawcę, który stara się w miarę normalnie funkcjonować. To właśnie jego dziewczyna z powodu choroby zostaje odizolowana i para nie ma możliwości się spotkać. Jednak jego miłość jest silniejsza i chłopak postara się pokonać wszelkie przeciwności losu. Film opowie nam o odporności ludzkiego ducha i idei, o którą warto walczyć do samego końca.

Źrodło: deadline