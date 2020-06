Serial oparty na bestsellerowej serii książek autorstwa Joanny Cole i ilustratora Bruce'a Degena, śledzi przygody nieustraszonej Pani Loczek i jej klasy. Wspólnie wyruszają na wycieczki terenowe żółtym autobusem szkolnym, który pod wpływem magii zmienia się w samolot, okręt podwodny, statek kosmiczny lub deskę surfingową, w zależności od badanej w trakcie lekcji koncepcji naukowej. Potrafi on przemieszczać się nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie.

Książki o przygodach Pani Loczek wydawano w latach 1986-2010. Serial Magiczny autobus emitowano w latach 1994-1998, a głosu Pani Loczek podłożyła wówczas Lily Tomlin. Magiczny autobus z udziałem Banks będzie pierwszą ekranizacją książek, która trafi na duży ekran jako produkcja łącząca występ aktorski z animacją.

Projekt będzie efektem współpracy studiów Scholastic Entertainment, Brownstone Productions, Marc Platt Productions oraz Universal Pictures.