Kogo w serialu "The Last of Us" w roli Joela widziałby aktor podkładający głos postaci w grze? 0

"The Last of Us" to jeden z najciekawszych projektów, które zostały zapowiedziane przez telewizję HBO. Wybitna gra doczeka się adaptacji i teraz wszyscy fani z niecierpliwością wyczekują decyzji związanych z obsadzeniem aktorów w głównych rolach.

Swoją propozycję odnośnie obsady aktorskiej przedstawił Troy Baker, który użyczał swojego głosu postaci Joela Millera w grach "The Last of Us" i "The Last of Us Part II". Ten fantastyczny dubbingowy aktor miał niedawno okazję udzielić wywiadu, w którym mówił na temat pracy nad grami oraz postacią Joela.

Wszystko czego chciałem od Joela, to to zrobiłem. Zabrałem Joela tak daleko, jak tylko mogłem. Zrobiłem to w części pierwszej, zrobiłem to w części drugiej. To była moja praca i polegała na tym, aby rozwinąć tę postać tak daleko, jak tylko mogę. Jestem podekscytowany znalezieniem kogoś, kto może pokazać zupełnie inną stronę Joela i zaprezentować, jak daleko ta postać może się jeszcze rozwijać.

mówi Baker

Oczywiście tutaj należy zadać od razu pytanie – kto według Troya Bakera może być tym, który pokaże zupełnie inną stronę Joela? Aktor, podobnie jak fani, uważa, że idealnym kandydatem do tej roli byłby Josh Brolin. Z jego opowieści wynika, że wiele lat temu, jeszcze przed oficjalną premierą "The Last of Us", miał okazję spotkać hollywoodzkiego gwiazdora na lotnisku w Los Angeles, gdzie chwilę podyskutowali.

Powiedziałem: "Niebawem pojawi się gra i chcę żebyś wiedział, że spora część twojej pracy była dla mnie wpływowa". I to była prawda. Dodałem: "Jeśli kiedykolwiek dostaniesz telefon w sprawie postaci o imieniu Joel, będę zaszczycony i myślę, że byłbyś idealny do zagrania tego bohatera.

wyjawia Baker

A Wy jak myślicie – czy Josh Brolin to dobry kandydat do roli Joela?

Źrodło: Collider