Jason Blum jest gotowy przejąć pieczę nad Dark Universe 0

Czy Universal Pictures jest gotowy rozważyć sposób działania podobny do tego jaki stosuje Marvel Studios przy Marvel Cinematic Universe i zatrudnić przy swoim Dark Universe człowieka, który dałby radę poprowadzić uniwersum według wcześniej obmyślonego planu? Takim człowiekiem mógłby być Jason Blum, założyciel i szef studia Blumhouse.

W trakcie wywiadu udzielonemu Fandomowi, Jason Blum powiedział kilka słów na ten temat i odniósł się do ewentualnego zatrudnienia.

Absolutnie przyjąłbym to zadanie, ale nie sądzę, żeby tak się stało, ponieważ studio rozwija wiele różnych pomysłów. Są na wspólnej drodze z wieloma różnymi ludźmi i podjęli decyzję, aby robić to w ten sposób, statek już odpłynął. Gdyby jednak zmienili zdanie, to jestem zainteresowany.

stwierdził Blum

Universal Pictures po sukcesie Niewidzialnego człowieka (przy którym swoją drogą maczał palce także Blum i jego firma) zmienił podejście do horrorów na bazie klasycznych filmów grozy sprzed wielu lat. Mniejsze budżety i bardziej autorskie podejście do tematu, to coś co ma zapewnić wytwórni sukces. Możliwe oczywiście, że za jakiś czas, kiedy uniwersum rozrośnie się to włodarze firmy zdecydują się zatrudnić kogoś takiego, jak Jason Blum.

Źrodło: ComicBookMovie