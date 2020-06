To, że Bracia Russo wiążą z kinem ogromne nadzieje nie budzi wątpliwości. W końcu duet ma na koncie najbardziej dochodowy film w historii, Avengers: Koniec gry . Jednakże zajęli oni bardzo sceptyczne stanowisko wobec rozluźnienia pandemicznych obostrzeń związanych z masowym otwieraniem kin w USA. Twierdzą bowiem, że wciąż istnieje duże ryzyko dla zdrowia i życia, a ilość potencjalnie narażonych na działanie wirusa nie zmniejsza się w spektakularny sposób.

Joe Russo i Anthony Russo w jednym z wywiadów zostali zapytani, czy otwarcie kin na premierę Tenet jest zbyt optymistycznym podejściem. Najnowszy film Nolana wstępnie miał pojawić się w kinach już 17 lipca, jednak w związku z niezmienną od dłuższego czasu sytuacją premierę przeniesiono na 31 lipca, a w ostatnich dniach na 12 sierpnia. Artyści przyznali, że jest to dla nich bardzo skomplikowane pytanie. Zwrócili uwagę, że powrót do kina w tym wciąż gorącym okresie pełnym rekordowych liczb zarażeń w USA jest sytuacją wysokiego ryzyka.

Joe Russo uzależnia to od chęci podejmowania ryzyka przez daną osobę, ponieważ decydując się na wizytę w kinie, jesteśmy w zamkniętej przestrzeni z innym ludźmi. W okresie pandemii jest to sytuacja bardzo niebezpieczna i brawurowa.