''The Boys'' otrzymali datę premiery 2. sezonu

Wczoraj nareszcie ujawniono datę premiery drugiego sezonu serialu The Boys od Amazona. Wraz z nią pojawił się także pierwszy plakat nowej serii. Wszystko to możecie zobaczyć poniżej.

fot. materiały prasowe

Cierpliwość fanów została nagrodzona. Po wielomiesięcznym zwlekaniu podczas wczorajszego spotkania online zorganizowanego przez Pattona Oswalta, który dołączył do obsady serialu w drugim sezonie w nieznanej jak dotąd roli, podano datę premiery nowych epizodów serialu The Boys. Produkcja powróci już 4 września 2020 roku. W ten dzień na platformie zadebiutuje pięć pierwszych odcinków. Kolejne pięć będzie pojawiać się co piątek, aż do 9 października.

Serial The Boys jest adaptacją komiksu o tym samym tytule autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robinsona. Ukazuje on nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

W drugim sezonie członkowie The Boys będą uciekać przed prawem, ścigani przez Supes i próbujący walczyć z Vought. Do Siódemki dołączy Stormfront, która okaże się jeszcze większym i bardziej szalonym zagrożeniem niż Homelander.

Drugi sezon jest jeszcze bardziej szalony, dziwny, intensywny i emocjonalny. powiedział Eric Kripke, showrunner serialu

Czekacie?

Źrodło: comingsoon