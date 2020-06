Ron Perlman nie chciał zagrać ''Hellboya'' bez del Toro na pokładzie 0

Ron Perlman, aktor wcielający się w rolę Hellboya w dwóch filmach o czerwonoskórym demonie – Hellboy i Hellboy: Złota armia, odrzucił propozycję ponownego wcielenia się w tą postać w zeszłorocznym filmie, za reżyserię którego odpowiada Neil Marshall.

fot. materiały prasowe

Hellboy z 2019 roku był niewypałem i kasową porażką, otrzymał wiele mieszanych recenzji, w których głównie pojawiało się odniesienie do braku magii, jaką zafundował poprzednim filmom z tej serii ich twórca Guillermo del Toro. Gwiazda tamtych produkcji Perlman w pełni podziela to zdanie.

W jednym z ostatnich wywiadów podczas, którego opowiadał o swoim nowym filmie Run With the Hunted, otrzymał także pytanie odnośnie roli w nowym Hellboy’u. Aktor ujawnił, iż faktycznie otrzymał propozycję ponownego zagrania tytułowej roli, ale bez del Toro na pokładzie nie chciał wchodzić w ten projekt. Podkreślił jednak, że jeśli tylko doceniany reżyser zdecyduje się kręcić trzecią część to oczywiście będzie nią zainteresowany.

Jedyne co powstrzymuje powstanie trzeciego filmu o Hellboy’u od del Toro to fakt, iż jest on jednym z najbardziej zapracowanych facetów w tej branży. Ponowne uruchomienie serii było czymś w czym miałem okazję wziąć udział, ale zdecydowałem, iż jedyną wersją Hellboy’a, w której jestem zainteresowany uczestniczyć, jest ta, którą zrobię z del Toro. Odchodząc nie interesowałem się już dalej tym projektem. powiedział Perlman

