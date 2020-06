"Mulan" oficjalnie z nową datą premiery! 0

Disney zdecydował się na kolejne przesunięcie premiery wielce oczekiwanego widowiska pt. Mulan. Decyzja wielkiej wytwórni nikogo specjalnie nie dziwi, ze względu na drastyczny wzrost liczby zachorowań na COVID-19, które miało miejsce w ostatnim czasie.

Dotychczasowy plan obejmował premierę 24 lipca, jednak w wyniku nieustępującej pandemii została ona przesuniętą o prawie miesiąc. W efekcie film pojawi się w amerykańskich kinach 21 sierpnia. Studio podkreśla jednak, że jest to termin elastyczny i jeśli przyrost chorych nie zostanie skutecznie zahamowany, możliwe są kolejne jego regulacje. Co jednak najważniejsze, wytwórnia nie pozostawiła żadnych wątpliwości, co do pojawienia się filmu na salach kinowych, nawet jeśli będziemy musieli czekać na niego jeszcze kilka miesięcy. Produkcja ta, podobnie jak kilka innych głośnych tytułów, kosztowała ogromne pieniądze (budżet to 200 mln dolarów), a premiera kinowa bez wątpienia jest jedynym sposobem uzyskania godziwej rekompensaty dla twórców.

Niedawno Warner Bros. opóźnił premierę Tenet. Początkowo superprodukcja Christophera Nolana miało trafić do kin po Mulan, teraz prawdopodobnie pojawi się w kinach 9 dni wcześniej!

Źrodło: thehollywoodreporter