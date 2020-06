Powstał remake ''Narzeczonej dla księcia'' nakręcony zdalnie przez aktorów we własnych domach 0

Na platformę Quibi już dziś trafi remake kultowego serialu Narzeczona dla księcia z 1987 roku. Odpowiada za niego grupa hollywoodzkich gwiazd, które w trakcie trwania epidemii ani myślały siedzieć bezczynnie w swoich domach.

Produkcja nazywana jest hołdem i powstała w dużej mierze również dla celów charytatywnych. Wspiera bowiem organizacje World Central Kitchen. Z pewnością nie możemy oczekiwać pełnoprawnego remaku, ale kreatywności i pomysłowości twórcom i aktorom na pewno nie zabraknie.

Premiera zdalnie nakręconej produkcji już dziś na Quibi. Przez dwa tygodnie na platformie pojawiać mają się kolejne ciekawe rozdziały tej historii.

Za reżyserię filmu w warunkach domowych odpowiada Jason Reitman. W Westleya wcieli się Common, księżniczkę Buttercup sportretuje Tiffany Haddish, a księcia Humperdincka zagra Hugh Jackman. W jednej z ról wystąpi także reżyser oryginalnego filmu Rob Reiner, a także Fred Savage, który wcieli się ponownie w postać Wnuka.

W tym ciekawym projekcie wystąpili także Joe Jonas, Sophie Turner, Neil Patrick Harris, David Burtka, Chris Pine, Annabelle Wallis, Jennifer Garner, Elijah Wood, Jon Hamm, Beanie Feldstein, Lucas Hedges, Jenna Ortega, Jack Black, David Oyelowo, Keegan-Michael Key, Patton Oswalt, Josh Gad, Andy Serkis, Diego Luna, Taika Waititi i Zazie Beetz.

Piękna młoda dziewczyna o imieniu Buttercup mieszka na farmie w fikcyjnym kraju Florin. Uwielbia rozkazywać swojemu pomocnikowi na farmie Westleyowi który wykonuje jej polecenia. Jedyną odpowiedzią Westleya jest „Jak sobie życzysz”. W końcu Buttercup zdaje sobie sprawę, że ma on na myśli słowa „kocham Cię” i przyjęła jego miłość do niej. Westley wkrótce wyrusza w drogę w poszukiwaniu zarobku aby móc poślubić Buttercup. Dostaje wiadomość, że statek na którym płyną Westley został zaatakowany przez Strasznego Pirata Roberta który jest znany z tego, że żadna z jego ofiar nie uszła z życiem. Pięć lat później wierząc w to, że Westley nie żyje, Buttercup niechętnie zaręcza się z księciem Humperdinck następcą tronu Florin.

