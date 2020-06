Jennifer Hudson jako Aretha Franklin w zwiastunie filmu "Respect" 0

Wytwórnia MGM zaprezentowała teaserowy zwiastun głośnego filmu biograficznego, którego tematem będzie życie i twórczość jednej z ikon amerykańskiej muzyki soulowej i bluesowej. Przed Wami zapowiedź filmu o Arethcie Franklin.

Respect, bo taki tytuł nosi film poświęcony życiu Arethy Franklin może okazać się w sezonie oscarowych rozstrzygnięć poważnym graczem. Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej nie raz i nie dwa pokazywała, że uwielbia nagradzać aktorów i aktorki za role w produkcjach biograficznych – za przykład można podać chociażby tegorocznego rozdanie, gdzie złoty rycerzyk powędrować w ręce Renée Zellweger za rolę w filmie Judy. Teraz patrząc na ten zwiastun wydaje się, ze Jennifer Hudson, która wciela się w Arethę Franklin również może mieć spore szanse.

Aretha Franklin nazywana była "Królową soulu". W swojej wielkiej karierze zdobyła 18 nagród Emmy i jako pierwsza kobieta w historii została przyjęta do Rock and Roll Hall of Fame. Jej największymi przebojami są "Respect" oraz "I Say a Little Prayer".

W obsadzie aktorskiej filmu Respect oprócz Jennifer Hudson są także Forest Whitaker, Audra McDonald, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Brenda Nicole Moorer, Marc Maron i Marlon Wayans.

Oprócz teaserowego zwiastuna pojawił się też nowy plakat promujący film:

Premiera filmu w grudniu.

Źrodło: MGM