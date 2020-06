Kosmiczna infekcja w zwiastunie ''The Beach House'' 0

Na platformę Shudder zmierza ciekawa produkcja The Beach House, która opiera się na dość popularnym temacie kosmicznej infekcji człowieka. W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź tego horroru, z którą zapoznać możecie się poniżej.

Za reżyserię odpowiada Jeffrey A. Brown, dla którego jest to debiut. Oprócz stanięcia za kamerą Brown jest także autorem scenariusza do filmu. Jego produkcją zajęli się Andrew Corkin, Tyler Davidson i Sophia Lin. W aktorskiej obsadzie znaleźli się Liana Liberato, którą kojarzyć możecie z serialu Lekkie jak piórko czy filmu Dla ciebie wszystko, a także Noah Le Gros (The Get Down) i Maryanne Nagel (Witajcie w Collinwood). Swój angaż otrzymał także Jake Weber znany z serialu Homeland czy Hell on Wheels.

Główni bohaterowie to Emily i Randall, którzy chcą ponownie do siebie wrócić. W tym celu wyjeżdżają poza sezonem na wycieczkę do jego rodzinnego domu położonego blisko plaży. Ich spokój zakłócony zostaje przez złowieszcze i bardzo dziwne zjawiska. Gdy Emily zaczyna zauważać efekty infekcji, stara się ją zrozumieć, zanim będzie za późno.

Premiera The Beach House już 9 lipca 2020 roku. Jesteście zainteresowani czy raczej omijacie takie produkcje szerokim łukiem?

