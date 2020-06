Chiwetel Ejiofor potwierdza pojawienie się Barona Mordo w sequelu "Doktora Strange'a" 0

Mamy kolejne ciekawe i ważne doniesienia związane z widowiskiem Marvela o Doktorze Strange’u. W kontynuacji hollywoodzkiej superprodukcji ponownie zobaczymy Barona Mordo.

W trakcie wirtualnej trasy promocyjnej filmu Netflixa zatytułowanego The Old Guard, pojawił się aktor Chiwetel Ejiofor. W trakcie rozmowy temat zszedł na Kinowe Uniwersum Marvela, a dokładniej pisząc na Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jak się okazuje postać, którą Ejiofor portretował w odsłonie numer jeden, czyli Baron Mordo, pojawi się również w sequelu.

Aktor nie jest jeszcze pewien, kiedy rozpocznie się produkcja z powodu trwającej pandemii koronawirusa, jednak wydaje się być optymistą.

Mamy nadzieję, że niedługo zaczniemy. Mogę ci powiedzieć, że zaczniemy tak szybko, jak będzie to możliwe. Wiesz, wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy niebawem zacząć działać. Nie mogę się doczekać.

powiedział Chiwetel Ejiofor

Do premiery filmu pozostało jeszcze trochę czasu. O fabule na razie nie wiemy w zasadzie nic. Chiwetel Ejiofor jest natomiast kolejnym aktorem, który potwierdza swój udział w projekcie. Oprócz niego na ekranie mają pojawić się też Benedict Cumberbatch jako Supreme Sorcerer, Elizabeth Olsen, czyli Scarlett Witch i Benedict Wong w roli… Wonga.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness trafi do kin 25 marca 2022 roku.

Źrodło: ComicBookMovie