Wakacje – czas start! Lipiec na Netflix przyniesie wiele filmowych i serialowych nowości. Nadprzyrodzone moce w wojowniczym wydaniu zobaczymy w ekscytującym filmie The Old Guard z Charlize Theron oraz w nowym serialu Przeklęta z Katherine Langford w rolach głównych. Jak wakacje, to tylko z pokręconą rodziną Hargreevesów, której dalsze losy poznamy w The Umbrella Academy.