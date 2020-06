"Zaginiona dziewczyna" - nowy film Kōjiego Fukady od piątku w kinach 0

Już w najbliższy piątek do kin trafi nowy film nagrodzonego w Cannes Kōjiego Fukady. Najnowsza produkcja jednego z najciekawszych japońskich reżyserów jest trzymającym w napięciu thrillerem o miłości, zemście i walce o własną godność. To także refleksja nad kondycją współczesnych mediów.

Ichiko pracuje na co dzień jako domowa pielęgniarka. Do jej obowiązków należy przede wszystkim opieka nad chorą na raka starszą kobietą. Bohaterka jednak do tego stopnia zaprzyjaźniła się z mieszkającą razem trzypokoleniową rodziną, że aktywnie uczestniczy także w życiu wnuczek swojej pacjentki – Motoko i Saki.

Siostry uwielbiają towarzystwo Ichiko i doceniają jej pomoc. Rysa na ich wzorowej relacji pojawia się z chwilą, gdy w tajemniczych okolicznościach znika młodsza z dziewcząt. Policja rozpoczyna śledztwo, sprawa obiega także żądne sensacji media. Wkrótce podejrzenie pada na mężczyznę, który okazuje się krewnym Ichiko.

Choć sprawa nie została jeszcze na dobre zbadana, wydaje się, że śledzący ją dziennikarze wydali już wyrok, a jego konsekwencje w poważny sposób mogą zmienić życie bohaterki. Czy uda jej się dowieść prawdy?