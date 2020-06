Ava DuVernay wyprodukuje limitowaną serię o amerykańskim futboliście Colinie Kaepernicku 0

Ava DuVernay, producentka i scenarzystka znana z seriali Jak nas widzą i Queen Sugar oraz dokumentalnego filmu XIII poprawka bierze się za kolejny projekt, który opowie o czarnoskórym amerykańskim futboliście wychowanym przez białą rodzinę.

Produkcja noszącą tytuł Colin in Black & White jest limitowaną, sześcioodcinkową serią, która powstaje dla Netflixa. Opowie ona o nastoletnim życiu Colina Kaepernicka – amerykańskiego futbolisty i aktywisty, walczącego o prawa człowieka. Seria ma położyć szczególny nacisk na to jaki wpływ na rozwinięcie społeczne i kulturowe sumienie Kaepernicka miał to, iż adaptowany i wychowany został w środowisku białych ludzi.

Kaepernick zasłynął w 2016 roku, tym iż wziął udział w pokojowych protestach przeciwko rasizmowi i brutalności szerzącej się wśród amerykańskiej policji. Podczas grania hymnu narodowego USA zamiast stać klęczał. Udział w tym proteście skutkował usunięciem go z drużyny NFL.

Za serial oprócz DuVernay odpowiadać będzie także Michael Starrbury, który napisał scenariusz i zajmie się produkcją. Swój udział w serii będzie miał także sam Kaepernick, zostanie narratorem całej opowieści. Zdjęcia do serialu rozpocząć mają się jesienią br.

W swoim akcie protestu Colin Kaepernick zainicjował ogólnokrajową rozmowę na temat rasy i sprawiedliwości z daleko idącymi konsekwencjami dla piłki nożnej, kultury i dla niego osobiście. Historia Colina ma dużo do powiedzenia na temat tożsamości, sportu i wytrwałości ducha. Jestem bardzo szczęśliwa, że Netflix dał mi możliwość opowiedzenia tej historii. powiedziała DuVernay

