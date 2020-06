Nowe, ruchome plakaty ''The Old Guard'', jest także kolejna zapowiedź 0

Netflix zaprezentował ciekawe plakaty poświęcone bohaterom najnowszego filmu fantasy The Old Guard, w którym w nieśmiertelną wojowniczkę wciela się Charlize Theron. Oprócz normalnych grafik mamy także ruchome plakaty rzucające światło na członków nieśmiertelnej grupy najemników.

fot. materiały prasowe

Produkcja ta oparta jest na serii graficznych powieści Grega Rucka. Jest on także autorem scenariusza do filmu. Za reżyserię odpowiada Gina Prince-Bythewood. W obsadzie aktorskiej znajdują się Charlize Theron, która wciela się w przywódczynię sekretnej grupy nieśmiertelnych najemników, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts i Chiwetel Ejiofor.

Pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy, sekretna grupa najemników, których nic nie jest w stanie zabić, od stuleci walczyła o bezpieczeństwo śmiertelnego świata. Ale kiedy cały zespół zostaje zwerbowany do podjęcia nagłej misji, niesamowite zdolności jego członków zostają odkryte przez wroga. Andy i Nil, która właśnie dołączyła do szeregów grupy, muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zbić na tym fortunę. To mocna, pełna autentyzmu i naszpikowana akcją opowieść, która pokazuje, że naprawdę niełatwo żyć bez końca.











Poniżej wspomniana nowa zapowiedź.

Premiera filmu już 10 lipca br. tylko na Netflix.

Źrodło: comicbookmovie.com