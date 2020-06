"WandaVision" może mieć więcej odcinków niż pierwotnie zakładano 0

Marvel Studios przygotowuje się do premiery swojego pierwszego aktorskiego serialu w ramach Marvel Cinematic Universe, która będzie miała miejsce pod koniec roku. W sieci pojawiły się kolejne doniesienia związane z produkcją o Scarlett Witch i Visionie.

Serial WandaVision może mieć więcej odcinków niż pierwotnie planowano. Od kiedy zapowiedziano seriale realizowane z myślą o Marvel Cinematic Universe, wierzono, że każdy z sezonów będzie trwał od 6 do 8 odcinków. Anthony Mackie wyjawił, że serię The Falcon and the Winter Soldier będzie oglądało się niczym sześciogodzinny film z MCU. Z historią o Scarlett Witch i Visionie może być jednak nieco inaczej,

Osoba pracująca przy serialu, który pod koniec roku zadebiutuje w serwisie platformy streamingowej Disney Plus wyjawiła, że produkcja będzie liczyła sobie dziewięć epizodów. Oczywiście większa liczba odcinków nie oznacza od razu, że serial będzie dłuższy. Jako przykład można podać Mandaloriana, który posiada osiem odcinków, ale niektóre trwają mniej niż 40 minut. Marvel Studios może obrać podobną taktykę.

A Wy w jaki sposób wolelibyście oglądać serial Marvela? Czy preferowalibyście więcej krótszych odcinków, czy może ich mniejszą liczbę, ale trwających na przykład godzinę?

Źrodło: MovieWeb