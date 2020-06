NEON & Topic Studios nabywają prawa do filmu ''Spencer'' 0

Prawa do amerykańskiej dystrybucji dramatu Spencer opowiadającego o księżnej Dianie nabyło studio NEON & Topic. W główną rolę wcieli się Kristen Stewart, aktorka znana z serii Zmierzch czy filmu Głębia strachu.

Za reżyserię filmu odpowiadać ma Pablo Larrain. Autorem scenariusza został Steven Knight odpowiedzialny m.in. za serial Peaky Blinders czy See. Rozpoczęcie zdjęć do filmu planowane jest na początek 2021 roku.

Akcja filmu osadzona ma być podczas jednego z weekendów jaki miał miejsce na początku lat 90. To właśnie wtedy, w trakcie tych ostatnich Świąt Bożego Narodzenia jakie księżna Walii spędziła w posiadłości Windsor w Norfolk w Anglii, zdecydowała się ona na rozwód z księciem Karolem. Także w filmie nie zobaczymy nic co będzie odnosić się do tragicznej śmierci księżnej. Zobaczymy za to jej zerwanie relacji z mężem i to jak wielką miłością darzyła swoich dwóch synów – księcia Williama i Henryka.

Data premiery filmu nie jest jak na razie znana.

Źrodło: comingsoon