Zach Galligan podobnie jak fani kultowej serii nadal wierzą w powstanie "Gremlinów 3". Możliwe, że 30 lat po premierze drugiej części wreszcie pojawiło się światełko w tunelu zwiastujące nadejście kontynuacji. Mowa o serialu animowanym "Gremlins: Secrets of the Mogwai", który powstaje z myślą o platformie streamingowej HBO Max.

Wydaje mi się, że to co zamierzają zrobić to przypomnienie nam mitologii otaczającej Gremliny, Gizmo, migwaje i oczywiście najważniejsze – trzy zasady. Domyślam się, że używają serialu animowanego, aby podążać w kierunku czegoś większego, czegoś czym jest trzeci film z serii "Gremliny". Takie jest moje założenie i myślenie, że to własnie robią.

powiedział Zach Galligan