Christian Bale zamiast Michaela Keatona w filmie o Flashu?

Fani komiksowych adaptacji od dobrych kilku dni żyją doniesieniami związanymi z ewentualnym pojawieniem się Batmana w interpretacji Michaela Keatona w filmie o Flashu. W przypadku niepowodzenia związanego z tą ideą, wytwórnia Warner Bros. Pictures ma inny pomysł. Jest nim Christian Bale.

Nie jest tajemnicą, że włodarze Warner Bros. Pictures od bardzo dawna planują wprowadzenie do DC Extended Universe postaci Batgirl. Idealnym mentorem dla bohaterki mógłby być Mroczny Rycerz. I tutaj pojawia się masa pomysłów dotyczących ikonicznego superbohatera.

Jednym z nich jest Michael Keaton, który mógłby pojawić się w uniwersum, dzięki filmowi z Flashem. Od dawna spekuluje się na temat adaptacji komiksu "Flashpoint", co daje twórcom DC Extended Universe spore pole do popisu. Podobno rozmowy z aktorem już trwają, jednak nie układają się tak, jak życzyliby sobie tego producenci. Z najnowszych doniesień Jeremy’ego Conrada wynika, że wytwórnia ma plan awaryjny. Jeśli negocjacje z Keatonem okażą się porażka, wówczas zwrócą się do innego odtwórcy Mrocznego Rycerza sprzed lat – Christiana Bale'a.

Wydaje się jednak, że ten pomysł jest jeszcze trudniejszy do zrealizowania. Swego czasu hollywoodzki gwiazdor stwierdził, że dałby się namówić na powrót do roli Batmana pod warunkiem, że film reżyserowałby Christopher Nolan. Kolejnym minusem tej idei jest fakt, że Bale jakiś czas temu dołączył do obsady aktorskiej widowiska Thor: Love and Thunder.

Co ciekawe w ogóle nie dyskutuje się na temat powrotu do roli Bruce’a Wayne’a Bena Afflecka. A Wy, którego aktora widzielibyście w roli Rycerza z Gotham?

Źrodło: CBR.com