Mahershala Ali zagra legendarnego boksera w serialu HBO 0

Laureat dwóch Oscarów Mahershala Ali wcieli się w legendarnego boksera Jacka Johnsona w serialu limitowanym, który zostanie zrealizowany dla telewizji HBO.

Produkcja zatytułowana "Unruly" będzie składała się z sześciu odcinków. Scenariusz będzie oparty na dokumencie Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson, który został wyreżyserowany przez Kena Burnsa oraz książce autorstwa Geoffreya C. Warda. Po raz pierwszy skrypt do serialu został opracowany w 2013 roku przez Beau Willimona.

Nowym scenarzystą oraz producentem wykonawczym serialu został Dominique Morisseau. Mahershala Ali oprócz grania głównej roli także będzie pełnił funkcję producenta. W projekt zaangażowany będzie również Tom Hanks.

Serial "Unruly" opisywany jest, jako niezaprzeczalnie czarna, pozbawiona zakazów opowieść o życiu Jacka Johnsona – legendarnego boksera, który jako pierwszy Afroamerykanin został mistrzem wagi ciężkiej. Początkowo nie mógł walczyć o mistrzostwo świata w Stanach Zjednoczonych z powodu bariery rasowej – przez lata dzierżył miano "Kolorowego Mistrza Świata". Dopiero rok 1908 okazał się przełomowy, kiedy ówczesny mistrz Tommy Burns odbywał światowe tournée. Ostatecznie panowie zawalczyli w Australii, gdzie Jack Johnson zwyciężył bezapelacyjnie przedłużając specjalnie walkę i bezlitośnie maltretując Burnsa. W późniejszych latach zwyciężał w kolejnych walkach, co nie podobało się związkowi bokserskiemu. Zdecydowana wygrana nad inną bokserską legendą, Jimem Jeffriesem doprowadziła do zamieszek rasowych, a przeciwko mistrzowi zdecydowano się wykorzystać tak zwaną ustawę Manna.

W 1970 roku premierą miał film biograficzny Wielka nadzieja białych w reżyserii Martina Ritta, w którym główną rolę zagrał James Earl Jones.

Źrodło: Variety