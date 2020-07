Zwiastun debiutanckiego horroru Romoli Garai ''Amulet'' 0

Magnet Releasing, firma zajmującą się dystrybucją filmów zaprezentowała pierwszy oficjalny zwiastun horroru Amulet. Poniżej możecie się z nim zapoznać. Koniecznie dajcie znać co o nim sądzicie.

Amulet jest debiutem reżyserskim młodej aktorki Romoli Garai. Debiutuje ona również w funkcji scenarzystki. Garai do tej pory mogliśmy podziwiać w kilku ciekawych produkcjach tj. thriller science fiction Ostatnie dni na Marsie czy historycznym dramacie Sufrażystka. Wystąpiła także w serialu Emma i Czas prawdy.

W obsadzie aktorskiej znajdują się Carla Juri znana z filmu Blade Runner 2049, Alec Secareanu, którego kojarzyć możecie z brytyjskiego dramatu Piękny kraj, Imelda Staunton wcielająca się w rolę Knotgrass w filmach Czarownica i Czarownica 2 i Angeliki Papoulia (Płomień, Lobster).

Fabuła Amuletu skupia się wokół byłego żołnierza Tomaza, który po powrocie do Londynu zostaje bezdomnym. Trafia do samotnej kobiety Magdy, która desperacko potrzebuje pomocy w opiece nad swoją umierającą matką. Z czasem Tomaz zaczyna zakochiwać się w Magdzie. Wtedy to dochodzić zaczyna do dziwnych i niewyjaśnionych zjawisk. Coś bardzo nie tak zdaje się być z tajemniczą starszą kobietą, która nigdy nie schodzi z najwyższego piętra. Czyżby Magda była przez nią (lub przez coś) zniewolona?

Horror miał już swój światowy debiut. Miało to miejsce w styczniu br. na Sundance Film Festival, na którym to produkcja zebrała dość dużo pozytywnych recenzji. 24 lipca 2020 roku film trafi do wybranych kin oraz na VOD.

