Simon jest odpowiedzialny za reżyserię oraz scenariusz, który napisał wraz z Luke Bainesem. Cała produkcja nakręcona została zdalnie w trakcie trwania wszelkich blokad spowodowanych pandemią koronawirusa. Pisanie scenariusza, przygotowania do produkcji i filmowanie – ciężko uwierzyć, ale to wszystko działo się tylko za pośrednictwem mediów. W takiej pracy pomógł twórcom i aktorom styl nadchodzącego filmu.

Projekt ten osadzony jest na ekranach komputerów. Sześciu podupadłych w swojej karierze aktorów postanawia nakręcić własny horror. W ten sposób pragną uratować swoją karierę jednocześnie mogąc samemu dzielić się ze światem swoją twórczością. Jednak nieświadomie ich projekt staje się czymś przerażającym. Przywołują bowiem pewnego bardzo morderczego ducha…