Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowi członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej - wśród nich Jan Komasa 0

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła listę nowych członków. W szeregi organizacji wejdzie 819 nowych osób. Wśród nich nie zabrakło oczywiście polskich twórców.

fot. Jarosław Sosiński / materiały prasowe / Kino Świat

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wyróżniła ludzi, którzy pracowali przy filmie Boże Ciało, które w tym roku walczyło o Oscara w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy". Na liście nowych członków znalazło się miejsce dla reżysera filmu, czyli Jana Komasy. Oprócz niego Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wyróżniła też scenarzystę Mateusza Pacewicza, montażystę Przemysława Chruścielewskiego oraz kostiumografkę Dorotę Roqueplo.

Jan Komasa poinformował o wyróżnieniu swoich fanów w social mediach.

A to nie koniec wyróżnień dla polskich twórców. W szeregi Amerykańskiej Akademii Filmowej dołączyła jeszcze jedna pani. Jest nią Magdalena Szwarcbart, która pracuje przy doborze obsady oraz organizacji castingów. W jej filmografii można znaleźć takie tytuły, jak Zimna wojna, Lista Schindlera czy Drogówka.

W ogłoszeniu Amerykańskiej Akademii Filmowej czytamy, że 45% nowych osób zaproszonych do współpracy stanowią kobiety, 36% to mniejszości etniczne oraz rasowe, a 49% to ludzie spoza Stanów Zjednoczonych (łącznie z 68 krajów).

Źrodło: Oscars.org