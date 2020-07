Wiele wskazuje na to, że otwarcie kinowego sezonu w Stanach Zjednoczonych nastąpi dopiero po wakacjach. Ostatnie dni są dla Amerykanów rekordowe, jeśli chodzi o nowe zarażenia koronawirusem. Wczoraj padł nowy rekord – 46 tysięcy zakażeń w ciągu jednego dnia. A według specjalistów może być jeszcze gorzej.

Amerykański ekspert od chorób zakaźnych, doktor Anthony Fauci powiedział:

Mamy obecnie ponad 40 tysięcy nowych zachorowań, dziennie. Nie zdziwi mnie to, jeśli niebawem liczba zwiększy się do 100 tysięcy nowych zachorowań. Nie jestem zadowolony z tego co się dzieje, ponieważ podążamy w złym kierunku patrząc na statystyki. Naprawdę musimy coś z tym zrobić i musi to się stać szybko.