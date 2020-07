Shia LaBeouf w zwiastunie nowego filmu Davida Ayera "The Tax Collector" 0

RLJE Films zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun nowego filmu Davida Ayera. Produkcja nosi tytuł The Tax Collector, a jej gwiazdą jest Shia LaBeouf. Zapowiedź oraz plakat promujący film znajdziecie w dalszej części artykułu. Zachęcamy do oglądania i komentowania materiałów promocyjnych.

The Tax Collector to historia Davida oraz Creepera. Panowie pracują jako "poborcy podatkowi" dla rządzącego przestępczym podziemiem Czarodzieja – zbierają część zysków z nielegalnych transakcji lokalnych gangów. Kiedy stary rywal Czarodzieja wraca z Meksyku do Los Angeles, w mieście zaczyna robić się nerwowo. David desperacko stara się chronić to, co jest dla niego ważniejsze niż wszystko inne: jego rodzinę.

W obsadzie aktorskiej są również Bobby Soto, Cinthya Carmona i George Lopez. David Ayer nie tylko wyreżyserował The Tax Collector, ale również napisał do filmu scenariusz.

Premiera The Tax Collector będzie miała miejsce 7 sierpnia w kinach oraz serwisach VOD.

Źrodło: RLJE Films