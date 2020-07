Role oryginalnej obsady w ''Jurassic World: Dominion'' nie będą epizodami 0

Po tym jak ogłoszono, iż w trzeciej części Jurassic World dojdzie do powrotu trzech postaci znanych z oryginalnej trylogii Park Jurajski wśród fanów pojawiło się mnóstwo pytań, o to czy ich role będą znaczące czy tylko epizodyczne. Sam Neill odpowiada na to pytanie.

fot. materiały prasowe

W jednym z ostatnich wywiadów dla Yahoo Neill otwarcie przyznał, iż powrót gwiazd z Parku Jurajskiego nie będzie epizodem. Widzowie zobaczą dużą ilość fabuły, do której należeć będzie Neill, Jeff Goldblum i Laura Dern.

Pojawiamy się w całym filmie – ja, Jeff i Laura. [żartując] prawdopodobnie nie będę biec tak szybko jak te 27 lat temu. powiedział Neill

Wątpliwości fanów co do wielkości ról trójki z Parku Jurajskiego pojawiły się po tym, jak w drugiej części Jurassic World: Upadłe królestwo na ekranie pojawił się dr Ian Malcolm, w którego ponownie wcielił się Jeff Goldblum. Jednak jego rola w tym filmie była jedynie epizodyczna. Teraz jak widać liczyć będziemy mogli na dużo więcej.

Zdjęcia do Dominion wznowione zostać mają w przyszłym tygodniu. Powstają one w Pinewood Studios w Wielkiej Brytanii. W trzeciej części z serii zobaczymy jak świat i ludzie radzą sobie w nowej rzeczywistości, w której to dinozaury żyją pośród nas, po tym jak w końcówce Upadłego królestwa Maisie Lockwood uratowała je wypuszczając na wolność.

Za reżyserię *Jurassic World: Dominion* odpowiada Colin Trevorrow. Premiera widowiska jak na razie nie została przesunięta. Film na ekrany kin trafi 11 czerwca 2021 roku.

Źrodło: cinemablend.com