Jason Momoa jako bałwanek w filmie ''Frosty the Snowman'' 0

Jason Momoa, któremu popularność przyniosła rola w filmie Aquaman czy serialu Gra o tron bierze się za zupełnie inny projekt. Zdecydował się on bowiem użyczyć swojego głosu pewnemu uroczemu bałwankowi w filmie Frosty the Snowman.

fot. materiały prasowe

Produkcja ta powstaje dla studia Warner Bros. Obraz ten będzie połączeniem filmu fabularnego z komputerową animacją. Autorem scenariusza jest David Berenbaum. Momoa odpowiada także za produkcję wraz z Jon'em Berg'em, Gregiem Silvermanem i Geoffem Johnsonem.

Bałwanek po raz pierwszy zaistniał w światowej popkulturze w 1950 roku za sprawą animacji stworzonej do piosenki Waltera Rollinsa i Steve’a Nelsona. Został on ożywiony dzięki magicznemu kapeluszowi jaki podarowała mu grupka dzieci. Do tej pory doczekał się krótkometrażowego filmu z 1950 roku, aby potem zaistnieć w również krótkometrażowym, ale dłuższym niż poprzednik animowanym filmie z 1969 roku, w Polsce znanym pod tytułem Śnieżny bałwanek Mrozik. Potem powstały jeszcze trzy kontynuacje z bałwankiem Frostym w roli głównej.

Momoę w tym roku podziwiać będziemy mogli w widowisku Diuna, gdzie wciela się w postać Duncana Idaho. W przygotowaniu jest także druga część filmu Aquaman, w którym Momoa wciela się w tytułową postać.

Źrodło: deadline